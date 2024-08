Нова аналітична записка: Як покращити документування та підтримку жертв катувань і сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, в Україні

Все більша кількість випадків катувань і сексуального насильства в результаті дій російських сил в Україні потребує подальшої підтримки з боку української влади, щоб поліпшити документування злочинів і підтримку постраждалих, заявили сьогодні в організації Physicians for Human Rights (Лікарі за Права Людини – PHR).

У новій аналітичній записці «Підтримка постраждалих від катувань та сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, в Україні: як покращити медико-правове документування та доступ до правосуддя» детально описано, як українські посадовці та їхні партнери можуть вирішити проблеми з медико-правовим документуванням порушень прав людини, зосередивши увагу на благополуччі жертв, їхній автономії та доступі до засобів правового захисту.

Російські війська здійснюють широкомасштабні катування та сексуальне насильство відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Національні органи на чолі Офісом Генерального прокурора України та міжнародні партнери розпочали відповідні правові процедури для розслідування цих зловживань. Однак бар’єри, пов’язані з документуванням, орієнтованим на постраждалих, можуть перешкоджати зусиллям у сфері правосуддя, відлякуючи постраждалих від подання заяв.

У новій аналітичній записці PHR наголошується, що для досягнення справедливості та зцілення в Україні мають бути запроваджені ефективні закони, політики та протоколи, які б забезпечували ретельне документування та розслідування катувань і сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом. Визнаючи значні зусилля, докладені українським урядом на сьогоднішній день, автори звіту закликають відповідальних осіб розширити коло кваліфікованих клінічних фахівців, які можуть проводити судово-медичні експертизи, а також підтримувати постраждалих, застосовуючи травмоорієнтовані підходи до документування та правосуддя.

«Українські посадовці мають чудову нагоду підтримати досягнутий прогрес та реформувати системи, щоб постраждалі від катувань та сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, мали доступ до допомоги, підтримки та правосуддя. Практичні рекомендації, які ми пропонуємо, можуть трансформувати досвід постраждалих, коли вони шукатимуть засобів правового захисту. Завдяки підходам, що враховують травму та орієнтовані на постраждалих, українська система правосуддя може розширити можливості українців, які пережили насильство, працюючи над притягненням винних у цих злочинах до відповідальності», – зазначила Уляна Полтавець, співавторка аналітичної записки та координаторка з питань надзвичайного реагування PHR в Україні.

Аналітичну записку буде презентовано на заході в Києві 28 серпня (10:30 – 16:30 за Києвом) під назвою «Катування та переслідування цивільних осіб як злочини проти людяності з боку російської влади в Україні: шляхи притягнення до відповідальності». На заході будуть розглянуті питання розслідування та притягнення до відповідальності винних у катуваннях, насильницьких зникненнях та інших злочинах проти цивільних осіб під час вторгнення Росії в Україну. У заході візьмуть участь провідні експерти з польових розслідувань, судово-медичної документації та кримінального правосуддя, зокрема й представниця PHR, які обговорять виклики та рішення для посилення відповідальності на національному та міжнародному рівнях. Зареєструватися на захід можна тут.

Аналітична записка PHR містить рекомендації для уряду України, зокрема

Дозволити проведення судово-медичної експертизи підготовленими медичними працівниками (клініцистами) на додаток до державних судово-медичних експертів у справах про катування та сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, у випадках, що стосуються катувань і сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом.

на додаток до державних судово-медичних експертів у справах про катування та сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, у випадках, що стосуються катувань і сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом. Уточнити, що слідчі мають право на власний розсуд визначати, коли необхідна судово-медична експертиза , та забезпечити отримання згоди постраждалих перед проведенням експертизи.

, та забезпечити отримання перед проведенням експертизи. Розробити, прийняти та впровадити комплексну стандартизовану судово-медичну документацію для підтримки лікарів та судово-медичних експертів у документуванні сексуального насильства та катувань, пов’язаних з конфліктом, з урахуванням травми та інтересів постраждалих .

для підтримки лікарів та судово-медичних експертів у документуванні сексуального насильства та катувань, пов’язаних з конфліктом, з . Надати пріоритет розбудові потенціалу всіх лікарів, у тому числі не судово-медичних експертів, щодо судово-медичного документування сексуального насильства та катувань, орієнтованого на постраждалих, з урахуванням травми та відповідно до міжнародних стандартів.

Аналітична записка також закликає міжнародне співтовариство та представників громадянського суспільства надати технічні та фінансові ресурси для підтримки національних зусиль, описаних вище.

«Завдяки цим реформам, шлях України до правосуддя може як підтримати жертв, так і притягнути винних до відповідальності. Зосередившись на постраждалих – їхній автономії, голосі, потребах, засобах правового захисту – ми зможемо змінити системи та забезпечити правосуддя», – зазначила Уляна Полтавець.

Організація Physicians for Human Rights («Лікарі за права людини») об’єднує медичних працівників, правоохоронців та юристів для збору та збереження медико-правових доказів сексуального насильства та катувань, пов’язаних з конфліктом, а також жорстокого, нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження та покарання, з метою підтримки процесів притягнення винних до відповідальності, орієнтуючись на інтереси постраждалих та враховуючи їхні психологічні травми. Понад десять років PHR співпрацює з партнерами в конфліктних і постконфліктних ситуаціях, розробляючи і впроваджуючи набір інструментів і стратегій, які дозволяють використовувати медико-правові докази сексуального насильства і катувань для притягнення до відповідальності в судовому порядку.

Physicians for Human Rights (Лікарі за права людини – PHR) – нью-йоркська правозахисна організація, яка використовує науку і медицину для запобігання масовим звірствам і серйозним порушенням прав людини.Дізнайтеся більше тут.



Physicians for Human Rights (PHR) is a New York-based advocacy organization that uses science and medicine to prevent mass atrocities and severe human rights violations. Learn more here.