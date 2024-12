Російські атаки на енергетичну систему України змушують медиків працювати в темряві — звіт

Широкомасштабні та систематичні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України завдають серйозної шкоди медичним працівникам і наражають пацієнтів на небезпеку, як зазначено в опублікованому сьогодні звіті організацій Physicians for Human Rights (PHR) і Truth Hounds. За результатами опитування українських медпрацівників, 92% з 2 261 людини повідомили про відключення електроенергії в їхніх закладах охорони здоров’я внаслідок атак на енергетичну інфраструктуру. Медики також зазначають, що це завдало незворотної шкоди здоров’ю пацієнтів і навіть спричинило смерті.

“Російські сили мають припинити атаки на енергетичну та медичну інфраструктури України, а прокурори на міжнародному та національному рівнях повинні розслідувати ці атаки та притягнути винних до відповідальності за можливі воєнні злочини та злочини проти людяності”, — зазначила Уляна Полтавець, співавторка звіту й координаторка з екстреного реагування PHR в Україні.



Дослідження “У темряві: як атаки на енергетичну інфраструктуру впливають на систему охорони здоровʼя України” висвітлює, як російські атаки на енергетичну інфраструктуру призводять до значних наслідків для системи охорони здоров’я ― в тому числі страждань пацієнтів і збоїв у роботі українських закладів охорони здоров’я. У звіті детально описано наслідки атак на енергетичну інфраструктуру України. Це зокрема, переривання або затримка операцій, коли хірургам доводиться працювати при світлі ліхтариків; відмова систем життєзабезпечення; припинення водопостачання в лікарнях; вихід з ладу діагностичного та лікувального обладнання; виникнення панічних атак і аритмії у пацієнтів через відсутність електроенергії; ускладнення в наданні допомоги вагітним жінкам та інші негативні впливи на надання медичних послуг.

PHR і Truth Hounds провели онлайн-опитування серед медичних працівників по всій Україні, щоб глибше зрозуміти вплив атак на систему охорони здоров’я та енергетичну інфраструктуру на здоров’я населення, умови праці медичних працівників і досвід пацієнтів.

Результати опитування 2 261 медпрацівника свідчать про наступне:

Дві третини медиків (66%) повідомили, що відключення електроенергії через атаки на енергетичну інфраструктуру вплинули на медичні процедури у їхніх закладах охорони здоров’я.

8% відзначили затримки з плановими операціями, 2% зазнали перерв під час операцій, а ще 2% повідомили про збої систем життєзабезпечення.

Перебої в роботі систем зв’язку відзначили 36%, водопостачання ― 22%, опалення та вентиляції ― 19%, ліфтів ― 16%.

8% респондентів повідомили про несправності діагностичного обладнання, такого як рентгенівські апарати і МРТ, через відключення електроенергії.

14% респондентів відзначили проблеми зі зберіганням ліків, що призвело до їхнього псування, а 4% повідомили про проблеми зі зберіганням біологічних зразків, таких як кров або ембріони.

Також було зафіксовано постійну шкоду здоров’ю (36 повідомлень) і смерті (20 повідомлень) через вплив атак, які порушували електропостачання в закладах охорони здоров’я.

83% медпрацівників повідомили про підвищений рівень стресу, вигорання та інші виклики через атаки на енергетичну інфраструктуру та порушення в надаванні послуг.

Цей звіт є першим комплексним дослідженням, що показує зв’язки між атаками на енергетичну інфраструктуру та системою охорони здоров’я в Україні.

“Російські атаки на енергетичну інфраструктуру України спричинили каскад далекосяжних наслідків, порушуючи безліч аспектів повсякденного життя. Ці удари виходять далеко за межі простих незручностей для цивільних — вони становлять серйозну загрозу для життя та здоров’я мільйонів”, — зазначив Роман Коваль, співавтор звіту і керівник досліджень Truth Hounds.

“Російські атаки на енергетичну інфраструктуру України позбавляють пацієнтів життєво необхідної медичної допомоги, занурюючи операційні у темряву та порушуючи роботу критично важливого обладнання“, — додала Уляна Полтавець. — Оскільки Україна входить у зимовий період, міжнародна спільнота повинна підтримати хоробрих українських лікарів і працювати над припиненням цієї смертельної агресії проти цивільних, у тому числі атак на лікарні, об’єкти енергетики та іншу цивільну інфраструктуру. Крім того, світова спільнота повинна активізувати зусилля, щоб притягнути Росію до відповідальності за порушення міжнародного права, спричинені цими атаками“.

До війни Україна мала одну з найбільш розвинених енергетичних систем у Європі, але до червня 2024 року доступна потужність знизилася на 85% через систематичні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру. Росія блокувала транзит газу до України, захоплювала енергетичні об’єкти, здійснювала кібератаки та систематично обстрілювала енергетичну інфраструктуру України. Станом на вересень 2024 року Росія, за повідомленнями, знищила всі теплові електростанції та майже всі великі гідроелектростанції в Україні.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини засудило російські удари по енергетичній інфраструктурі України, попередивши про “серйозні ризики” цих атак для здоров’я та добробуту цивільного населення, особливо вразливих груп, в умовах наближення зими.

Щонайменше 1539 підтверджених атак на медичних працівників та інфраструктуру були здійснені в Україні з лютого 2022 року. Щонайменше 104 атаки вплинули на комунальні послуги лікарень, такі як водопостачання або енергоживлення.

Попри чіткі міжнародні правові захисти для медичної та енергетичної інфраструктур під час збройних конфліктів, атаки на енергосистему і заклади охорони здоров’я є суттєвою ознакою російського вторгнення. У багатьох випадках ці атаки порушують міжнародне право, включно з законами війни та правами людини на життя і здоров’я, і можуть призводити до кримінальної відповідальності згідно з нормами міжнародного кримінального права.

Звіт “У темряві: як атаки на енергетичну інфраструктуру впливають на систему охорони здоровʼя України” базується на вивченні випадків атак на Національну спеціалізовану дитячу лікарню “Охматдит” і Маріупольську обласну лікарню інтенсивної терапії, детальному аналізі атак на енергетичну інфраструктуру, поглиблених інтерв’ю з медичними працівниками, аналізі відкритих джерел та опитуванні медиків, проведеному з липня по вересень 2024 року. Результати звіту, хоч їх і не можна узагальнити для всієї країни, дають уявлення про досвід медичних працівників, яких опитали та з якими проводили інтерв’ю. Зважаючи на труднощі в поданні звітності, з якими стикаються медичні працівники, особливо на окупованих Росією територіях, цифри можуть не повною мірою відображати реальний вплив атак на цивільне населення та інфраструктуру.

Physicians for Human Rights (PHR) is a New York-based advocacy organization that uses science and medicine to prevent mass atrocities and severe human rights violations. Learn more here.