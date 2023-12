Російські війська цілеспрямовано використовують систему охорони здоров’я для контролю над цивільним населенням на окупованих територіях України – нове дослідження

Дані свідчать про те, що російська влада систематично намагається атакувати систему охорони здоров’я України, щоб зміцнити свій контроль над цивільним населенням на тимчасово окупованих територіях України, як показує нове тематичне дослідження, проведене організацією Physicians for Human Rights (“Лікарі за права людини”) та партнерськими організаціями. Ці порушення законів і звичаїв війни та прав людини вимагають належного розслідування та притягнення винних до відповідальності, в тому числі з боку Міжнародного кримінального суду та інших органів прокуратури, які мають відповідну юрисдикцію, як в Україні, так і за кордоном. Дослідження описує загальну ситуацію щодо цивільного населення, медичних працівників та системи охорони здоров’я України на тимчасово окупованих територіях, доступ до яких залишається обмеженим.

Дослідження “Примус та контроль: Система охорони здоров’я України під російською окупацією”, опубліковане сьогодні спільно eyeWitness to Atrocities, Insecurity Insight, Медійною ініціативою за права людини (МІПЛ) та Physicians for Human Rights (PHR), демонструє, як дії Росії, описані у достовірних джерелах, включаючи затримання медичних працівників, примусову зміну громадянства як передумову доступу до медичної допомоги та перепрофілювання закладів охорони здоров’я для немедичних цілей, порушують право цивільного населення на здоров’я та ставлять під загрозу доступ до необхідних медичних послуг.

У дослідженні, яке охоплює період від початку повномасштабного вторгнення Росії до вересня 2023 року, визначено три основні методи, які, за повідомленнями, використовувалися Росією для перешкоджання доступу до медичної допомоги і, таким чином, для збільшення російського примусу та контролю над цивільним населенням України. До них відносяться повідомлення про неправомірне використання закладів охорони здоров’я для немедичних цілей; примусова “паспортизація”, коли доступ цивільного населення до медичних послуг обумовлений зміною громадянства з українського на російське; погрози та переслідування медичного персоналу. Щодо кожної з цих категорій у доповіді детально розглядаються потенційні наслідки дій Росії відповідно до міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини.

На основі набору даних, спільно зібраних цими незалежними організаціями, було зафіксовано щонайменше:

16 повідомлень про інциденти, коли заклад охорони здоров’я, включаючи колишню дитячу лікарню, перепрофілювали для немедичного використання, наприклад, під військові бази або склади зброї;

34 повідомлення про випадки, коли цивільних пацієнтів змушували покинути заклади охорони здоров’я або відмовляли їм у доступі до медичної допомоги, а потім імовірно перепрофілювали ці заклади для лікування поранених солдатів;

23 повідомлення про випадки реквізиції медикаментів російськими військовими;

15 повідомлень про випадки “паспортизації”, тобто відмови у наданні медичної допомоги особам без російського паспорта або примусу цивільних осіб до отримання такого паспорта для доступу до медичної допомоги; і

68 медичних працівників, які були затримані в 17 окремих інцидентах.

“За допомогою примусу та контролю російські військові намагаються залякати як пацієнтів, так і медичних працівників на окупованих територіях України, порушуючи їхні можливості доступу до критично важливих медичних послуг та забезпечення основоположного права людини на здоров’я”, – заявив Крістіан Де Вос, JD, PhD, директор з досліджень та розслідувань PHR. “Без реальної відповідальності за ці порушення міжнародного права російські війська продовжуватимуть діяти безкарно. Ми закликаємо міжнародні органи з відповідною юрисдикцією ретельно розслідувати ці злочини та притягнути винних до відповідальності”.

З окупованих Росією територій надходить багато достовірних повідомлень про затримання, арешти та переслідування українських медичних працівників російськими військовими. У деяких випадках медики бувають змушені порушувати свої професійні та етичні зобов’язання перед пацієнтами.

“Російська влада ув’язнила десятки українських лікарів та медсестер на окупованих територіях за те, що вони не погодилися співпрацювати з окупаційною владою, отримали російський паспорт або відмовилися надавати персональні дані своїх пацієнтів, – заявила Любов Смачило, аналітикиня МІПЛ. “Ці незаконні затримання не можуть тривати. Ми закликаємо до негайного та безумовного звільнення українського медичного персоналу, а Росію – припинити всі атаки на систему охорони здоров’я”.

“Наше дослідження по-новому висвітлює похмурі реалії, які доводиться переживати пацієнтам та медичним працівникам, щоб надати або отримати доступ до базових медичних послуг, – сказала Крістіна Віллє, директорка Insecurity Insight, – Протягом багатьох років ми відстежуємо атаки на систему охорони здоров’я в умовах конфлікту, і ці примусові заходи є частиною тривожної картини відсутності захисту медичної допомоги в умовах конфлікту”.

На основі глибинних інтерв’ю з українськими медичними працівниками та даних про інциденти, отриманих з аудіовізуальних свідчень і відкритих джерел, дослідження вказує на складні умови, з якими стикаються цивільне населення та медичні працівники, і детально описує певну тенденцію діянь, що вимагає подальшого розслідування.

“Це дослідження привертає увагу до повідомлень про складні обставини, з якими стикаються цивільні особи та медичні працівники на окупованих Росією територіях, – сказала Керрі Баукер, директорка організації “eyeWitness to Atrocities”. “Зафіксовані інциденти викликають серйозне занепокоєння і підкреслюють нагальну потребу в ретельному розслідуванні з боку органів слідства”.

Це дослідження є продовженням звіту, опублікованого в лютому 2023 року організаціями PHR, МІПЛ, Insecurity Insight, eyeWitness to Atrocities та Українським центром охорони здоров’я, в якому задокументовано масштабні атаки на українські лікарні, медичних працівників та інші об’єкти медичної інфраструктури, що відбулися з лютого 2022 року. Цей звіт показав, що російські війська цілеспрямовано і невибірково атакують систему охорони здоров’я України в рамках широкого нападу на її цивільне населення та інфраструктуру. У звіті наведено обґрунтовані підстави вважати, що ці атаки є воєнними злочинами, а також потенційно злочинами проти людяності.

