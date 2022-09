Громадські організації закликають комісію ООН розслідувати обстріли українських лікарень Росією

Систематичні атаки на медичні заклади, напади на швидкі та медиків, перешкоджання наданню медичної допомоги цивільним — це все свідомі дії Російської Федерації, яка використовує їх, як інструмент у війні. Саме тому розслідування випадків атак та притягнення винних до відповідальності є надзвичайно важливими для досягнення справедливості.

Український центр охорони здоров’я (UHC), Лікарі за права людини (Physicians for Human Rights), eyeWitness to Atrocities та Insecurity Insight подали спільну заяву до Спеціальної слідчої комісії при Раді ООН з прав людини. Заява описує систематичні та масштабні атаки на систему охорони здоровʼя України, здійснені російськими військовими протягом кінця лютого-початку березня 2022 року.



Організації закликають Комісію розслідувати атаки на медичні заклади та працівників в Україні, які є грубим порушенням принципів Міжнародного гуманітарного права. Для підтвердження масштабів руйнувань, організації надають докази щодо атак на сім медичних закладів, які знаходяться у Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях.

З 24 лютого 2022 року Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про понад 500 атак на заклади охорони здоров’я, персонал і транспорт, у результаті яких загинули понад 200 осіб. Вражає не лише кількість атак, але й їхня інтенсивність. За даними UHC, у період з 1 по 21 березня 2022 року, російські військові обстрілювали в середньому пʼять-шість закладів охорони здоровʼя щодня.

«Очевидна модель насильства щодо системи охорони здоров’я матиме серйозні

негативні наслідки для безпеки, здоров’я та прав українців протягом багатьох років.

Ми закликаємо Незалежну міжнародну слідчу комісію щодо України розслідувати ці

порушення та забезпечити, щоб атаки на заклади охорони здоров’я

становили важливу частину аналізу Комісією подій, скоєних у згаданих регіонах України

з кінця лютого до кінця березня 2022 року», — йдеться у заяві.

Подання ґрунтується на інформації з аналітичного звіту від UHC — «Масові,

жорстокі, навмисні: напади на лікарні в російсько-українській війні під час першої

фази вторгнення», який підготовано на основі інформації з відкритих джерел, розмов зі свідками та відвідування місць злочинів, а також фото- та відеоматеріалах, зібраних UHC через додаток eyewitness to Atrocities.

У документі аналітики описали атаки на сім медичних закладів, які вчинили російські військові під повномасштабного вторгнення до України, зокрема:

Макарівський центр первинної медико-санітарної допомоги (Київська обл.)

28 березня 2022 року цей медичний заклад було повністю зруйновано, ймовірно, внаслідок обстрілу з міномета. Аналіз, здійснений на місці обстрілу, виявив, що атака була цілеспрямованою.



Цей медичний заклад, а також прилеглі до нього цивільну забудову та території, було зруйновано в середині березня 2022 року в результаті серії невибіркових атак, здійснених з півночі (місця дислокації російських військових).



Цей медичний заклад, а також прилеглі до нього цивільну забудову та території, було зруйновано в середині березня 2022 року в результаті серії невибіркових атак, здійснених з півночі (місця дислокації російських військових). Обласний психіатричний центр м. Ворзель (Київська область)

Заклад спочатку було пошкоджено внаслідок невизначеної кількості невибіркових атак; надалі російські війська окупували будівлю центру. Під час відступу з міста, росіяни замінували заклад, розграбували майно та пошкодили щонайменше 9 службових автомобілів.



Чернігівська обласна дитяча лікарня (Чернігівська область)

17 березня 2022 року російські військові обстріляли лікарню з використанням заборонених касетних боєприпасів. В результаті обстрілу було вбито 14 людей, 21 — отримали поранення.



Центри первинної медичної допомоги у селі Киїнка (Чернігівська обл.)

Ці заклади обстрілювали під час облоги міста Чернігів від початку лютого 2022 року. Характер пошкоджень свідчить, що атаки були невибірковими та не повʼязаними з конкретними військовими цілями. Зафіксоване застосування касетних боєприпасів російськими військами.



Ізюмська центральна міська лікарня (Харківська обл.)

6 березня, під час невибіркових “килимкових” бомбардувань, було пошкоджено усі відділення лікарні та повністю зруйновано приймальне відділення. На час атаки у лікарні перебували пацієнти та медичний персонал.



У період тимчасової окупації російськими військами — з кінця лютого по 26 березня — заклад та його території регулярно обстрілювали. Щонайменше двічі російські війська цілеспрямовано атакували лікарню з танків — 18 та 25 березня. Також зафіксовані факти навмисного пошкодження медичного транспорту.

Детальніше про ці атаки можна прочитати у документі. Окремі епізоди також можна переглянути на інтерактивній карті Insecurity Insight.

4 березня Рада ООН з прав людини сформувала Незалежну міжнародну слідчу комісію щодо України. До її складу увійшли три експерти з прав людини, а діятиме ця комісія наразі один рік.



Мандат Комісії полягає в «розслідуванні всіх ймовірних порушень прав людини та порушень міжнародного гуманітарного права, а також пов’язаних злочинів у контексті агресії проти України з боку Російської Федерації».



Комісія також має надати рекомендації, зокрема щодо припинення безкарності та забезпечення притягнення до відповідальності, у тому числі індивідуальної кримінальної відповідальності та доступу до правосуддя для жертв.

Організації також закликають Комісію розслідувати ґендерні наслідки нападів на систему охорони здоровʼя, оскільки руйнування медичних закладів може призвести до обмеженого доступу до репродуктивної допомоги, небажаної вагітності, проблем психічного здоров’я та перешкод для профілактичної допомоги та спеціалізованих послуг для жінок та дівчат, у тому числі для постраждалих від сексуального або ґендерного насильства.

Широкомасштабний і систематичний характер нападу Росії на систему охорони здоров’я України є продовженням стратегії, яку вона застосувала з руйнівним ефектом у Сирії та Чечні. До сьогодні у цих справах не було притягнуто до відповідальності причетних.



Першу коротку доповідь про ситуацію з правами людини в Україні Комісія оприлюднить у п’ятницю, 23 вересня.

