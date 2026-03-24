Statement on the Extension of the Mandate of the Independent International Commission of Inquiry on Ukraine

Russia’s war against Ukraine, which began in 2014 before escalating into a full-scale invasion in 2022, has been marked by widespread and systematic violations of international human rights law and international humanitarian law. On the frontlines and across occupied territories, places of detention, and areas affected by hostilities, these violations have fallen on civilians and members of the armed forces alike and include unlawful detention, enforced disappearances, torture, sexual violence, attacks on civilian infrastructure, and other grave abuses. Their scale, gravity, and devastating impact demand a sustained international response grounded in truth, justice, and accountability.

It is in this context that the UN Human Rights Council must renew the mandate of the Independent International Commission of Inquiry on Ukraine at its 61st session and sufficiently support it with resources and staffing. The Commission has become one of the most important international mechanisms for establishing the record of violations committed in the context of Russia’s war against Ukraine. Its work has helped document patterns of abuse, preserve evidence, and lay the groundwork for future justice. At a time when facts are constantly questioned, this role is indispensable.

The Commission’s value lies in the evidence it gathers, verifies, analyzes, and preserves; in the patterns it identifies over time; and in the expertise it has built through years of work on Ukraine. This body of knowledge cannot be easily recreated if lost. Any interruption, weakening, or downsizing of the mandate would risk undermining future accountability efforts and damaging important records of violations committed during Russia’s war against Ukraine.

The Commission’s mandate remains as urgent as ever. Violations, many of which the Commission concluded to be war crimes and crimes against humanity, have not ended, and in many areas have escalated. In 2025, Ukraine experienced the deadliest year for civilians since 2022. The previous year also saw an almost 50 percent increase in attacks on health compared to 2024. Incidents in which first responders were affected, or which led to the suspension of emergency response operations due to repeat attacks, more than doubled compared to 2024. Ukraine’s energy infrastructure was hit by 1,225 attacks, more than the total of the first three years of the war, depriving many Ukrainians of access to electricity, heating, and the ability to prepare hot meals amidst the coldest winter in over a decade. 80 percent of the children deported or transferred in the cases investigated by the Commission have not returned.

More than 2,047 Ukrainian civilians remain in Russian detention, where they, together with POWs, are subjected to torture and inhuman treatment. Civilian detainees and prisoners of war are now being criminally prosecuted by the Russian Federation based on fabricated cases depriving them of the fundamental guarantees of a fair trial.

At the same time, ongoing discussions and peace negotiations have been accompanied by dangerous rhetoric proposing that justice be postponed, diluted, or even traded away. States must be clear: there can be neither amnesty nor impunity for war crimes and other serious violations of international law. Truth-telling, justice, and recognition of harm are essential to any peace that is just and sustainable. For survivors, victims’ families, and future generations, preserving the record is a necessary foundation for justice, acknowledgment, reparation, and recovery.

For that reason, mandate renewal alone is not enough. The UN investigative mandates, including the Commission of Inquiry on Ukraine, must be renewed with sufficient support, funding, and staffing to continue their investigations, preserve the documentation already collected, and safeguard the expertise accumulated over the years. Despite current financial strains on the UN human rights system, states must not allow mechanisms of such importance to be affected by the lack of resources. The cost of supporting these mechanisms now is small compared to the cost of a future without justice, whereas any retreat from this commitment sends a dangerous message that the international community’s commitment to international law and accountability is negotiable.

The Human Rights Council should therefore renew the mandate of the Independent International Commission of Inquiry on Ukraine. All UN investigative mandates, including the Commission of Inquiry on Ukraine, should be adequately funded and have the resources and staffing to continue the work in full. Doing so is essential not only for justice and sustainable peace today, but for protecting human rights for the future.

Signed by:

Physicians for Human Rights

Truth Hounds

Media Initiative for Human Rights

Ukrainian Legal Advisory Group

Human Rights Centre ZMINA

NGO Crimean Process

Заява щодо продовження мандата Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні

Війна Російської Федерації проти України, що розпочалася у 2014 році та згодом переросла у повномасштабне вторгнення у 2022 році, супроводжується масовими та систематичними порушеннями міжнародного права у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права. На прифронтових та окупованих територіях, у місцях ув’язнення, а також територіях, що зазнали військових дій, ці порушення спрямовані як на цивільних осіб, так і військовослужбовців, і включають незаконні затримання, насильницькі зникнення, тортури, сексуальне насильство, атаки на цивільну інфраструктуру та інші серйозні зловживання. Їхній масштаб, тяжкість та руйнівні наслідки вимагають послідовної міжнародної реакції, заснованої на правді, справедливості та відповідальності.

Саме в цьому контексті Рада з прав людини ООН повинна продовжити мандат Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні на своїй 61-й сесії та забезпечити її достатньою підтримкою у вигляді ресурсів та кадрового забезпечення. Комісія стала одним із найважливіших міжнародних механізмів для фіксації порушень, скоєних у контексті війни Росії проти України. Її робота допомогла задокументувати зловживання, зберегти докази та закласти основу для майбутнього правосуддя. У час, коли факти постійно ставляться під сумнів, ця роль є незамінною.

Цінність Комісії полягає в доказах, які вона збирає, перевіряє, аналізує та зберігає; у закономірностях, які вона виявляє з часом; та в експертних знаннях, накопичених за роки роботи в Україні. Цей масив знань не можна легко відтворити у разі втрати. Будь-яке переривання, ослаблення або скорочення мандата може підірвати майбутні зусилля щодо притягнення злочинців до відповідальності та призвести втрати важливих матеріалів про порушення, скоєні під час війни Росії проти України.

Мандат Комісії залишається таким же нагальним, як і раніше. Порушення, багато з яких Комісія визнала воєнними злочинами та злочинами проти людяності, не припинилися, а в багатьох випадках навіть посилилися. 2025 рік став для України найсмертоноснішим для цивільного населення з 2022 року. У попередньому році також було зафіксовано зростання кількості атак на охорону здоров’я майже на 50% порівняно з 2024 роком. Кількість інцидентів, в яких постраждали рятувальники або які призвели до припинення операцій з реагування на надзвичайні ситуації через повторні атаки, зросла більш ніж удвічі порівняно з 2024 роком. Енергетична інфраструктура України зазнала 1 225 атак, що перевищує загальну кількість за перші три роки війни, позбавивши багатьох українців доступу до електроенергії, опалення та водопостачання посеред найхолоднішої зими за останні десять років. За даними розслідувань Комісії, 80% дітей, яких було депортовано або перевезено, не повернулися.

Понад 2 047 українських цивільних осіб залишаються в російському полоні, де вони, разом із військовополоненими, зазнають тортур та нелюдського поводження. Цивільні затримані та військовополонені наразі притягуються до кримінальної відповідальності Російською Федерацією на підставі сфабрикованих справ, що позбавляє їх основних гарантій справедливого суду.

Водночас поточні дискусії та мирні переговори супроводжуються небезпечною риторикою, яка пропонує відкласти, пом’якшити або навіть поступитися правосуддям. Держави мають чітко заявити: не може бути ані амністії, ані безкарності за воєнні злочини та інші серйозні порушення міжнародного права. Розкриття правди, справедливість та визнання заподіяної шкоди є необхідними для будь-якого справедливого та сталого миру. Для постраждалих, сімей жертв та майбутніх поколінь збереження доказів є необхідною основою для справедливості, визнання, відшкодування та відновлення.

З цієї причини самого лише продовження мандату недостатньо. Слід продовжити мандати ООН з розслідування, зокрема мандат Комісії з розслідування порушень в Україні, забезпечивши їх достатньою підтримкою, фінансуванням та кадрами для продовження розслідувань, збереження вже зібраних матеріалів та накопиченого за роки досвіду. Незважаючи на нинішні фінансові труднощі системи ООН, держави не повинні допускати, щоб механізми такої важливості залежали від нестачі ресурсів. Вартість підтримки цих механізмів зараз є незначною порівняно з ціною майбутнього без справедливості, тоді як будь-який відступ від цього зобов’язання є небезпечним сигналом, що відданість міжнародної спільноти міжнародному праву та принципам правосуддя є предметом переговорів.

Тому Рада з прав людини повинна поновити мандат Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні. Усі мандати ООН з проведення розслідувань, включаючи Комісію з розслідування порушень в Україні, повинні бути належним чином профінансовані та мати ресурси й кадрове забезпечення для продовження роботи в повному обсязі. Це є надзвичайно важливим не лише для справедливості та сталого миру сьогодні, але й для захисту прав людини в майбутньому.

Підписано:

Physicians for Human Rights

Truth Hounds

Медійна ініціатива за права людини

Ukrainian Legal Advisory Group

Центр прав людини ZMINA

ГО “Кримський процес”

Physicians for Human Rights (PHR) is a New York-based advocacy organization that uses science and medicine to prevent mass atrocities and severe human rights violations. Learn more here.