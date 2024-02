La flambée de violence en République démocratique du Congo (RDC) exige une action urgente de la part des belligérants et des acteurs internationaux : PHR

Alors que le conflit violent et les déplacements massifs s’intensifient dans la province du Nord-Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo, Physicians for Human Rights (PHR) appelle toutes les parties au conflit à protéger les civils se trouvant dans les zones de combat, à respecter le droit international humanitaire et à assurer l’assistance aux personnes déplacées.

« La situation qui se détériore dans le Nord-Kivu est devenue désastreuse et justifie une action immédiate de la part des combattants et de la communauté internationale », a déclaré Joyeux Mushekuru, JD, coordinateur de PHR en RDC. « Nous sommes alarmés par les informations faisant état du positionnement de l’artillerie lourde près du camp de personnes déplacées de Bulengo, où PHR s’associe à HEAL Africa pour apporter un soutien aux enfants survivants de violences sexuelles liées au conflit. »

« Le Nord-Kivu est au bord du gouffre. Les civils et les structures médicales sont pris au milieu des affrontements qui s’intensifient », a déclaré M. Mushekuru. « Les combattants doivent immédiatement respecter le principe de distinction et éviter les hostilités à proximité des sites civils. Les acteurs internationaux doivent dans l’urgence s’efforcer d’apporter un soutien aux personnes touchées Nous appelons les Nations Unies, l’Union africaine et les pays voisins de la RDC à se mobiliser pour parvenir à la paix, qui reste la solution durable à l’insécurité dans l’est de la RDC. Sans ces mesures essentielles, la région risque de connaître une catastrophe encore plus importante.”

Physicians for Human Rights travaille avec des partenaires en RDC depuis 12 ans pour soutenir les survivantes de violences sexuelles et former des professionnels de la santé, de la police et de la justice à la collecte et à la documentation de preuves médico-légales pour lutter contre l’impunité de ces violations.

Physicians for Human Rights (PHR) is a New York-based advocacy organization that uses science and medicine to prevent mass atrocities and severe human rights violations. Learn more here.