Les échecs de la stratégie “America First Global Health”: Les coupes américaines dans la santé mondiale et le conflit en RDC alimentent la crise Ebola

(Statement available in English here)

Des coupes massives américaines dans les programmes de santé mondiaux essentiels, notamment des coupes de financement et de personnel aux Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le démantèlement de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) et le retrait des États-Unis de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ont dangereusement affaibli la capacité mondiale à répondre aux menaces infectieuses en évolution rapide, notamment l’escalade de l’épidémie d’Ebola en cours d’aggravation en République démocratique du Congo (RDC) et dans la région, a déclaré aujourd’hui Physicians for Human Rights (PHR).

« Cette épidémie se déroule dans un contexte de coupes dévastatrices dans le financement de la santé mondiale et de l’aide humanitaire en RDC qui ont affaibli la surveillance des maladies, mis à rude épreuve des systèmes de santé déjà fragiles et réduit la capacité à détecter et à répondre aux épidémies de maladies infectieuses », a déclaré Thomas McHale, directeur de la santé publique à PHR. « Physicians for Human Rights a documenté la manière dont les coupes brutales dans l’aide extérieure américaine ont perturbé les services de santé de première ligne et les programmes de lutte contre les maladies infectieuses dans l’Est de la RDC, affecté par le conflit, rendant les communautés plus vulnérables précisément au moment où un engagement international durable en matière de santé publique est plus que nécessaire. ”

L’épidémie actuelle d’Ebola, que l’OMS a déclarée « urgence de santé publique de portée internationale », concerne la souche rare de Bundibugyo du virus Ebola, pour laquelle il n’existe ni vaccin approuvé, ni traitement ciblé. Des cas ont déjà été identifiés dans et autour des villes de Bunia, Goma et Bukavu dans l’est de la RDC ainsi qu’à Kampala, en Ouganda, qui sont des zones urbaines densément peuplées, et des professionnels de santé eux-mêmes, ont été infectés. La crise se déroule avec une propagation rapide et incontrôlée des infections, avec une hausse marquée du nombre de décès, 139 morts confirmés ayant été signalés à ce jour. Un ensemble dévastateur d’urgences converge dans l’est de la RDC, où les conflits armés en cours, les attaques contre des civils et des établissements de santé, ainsi que le déplacement massif de la population ont déjà poussé les systèmes de santé fragiles au bord de l’effondrement. Les violences dans et autour de la province de l’Ituri et de Goma, où plusieurs cas d’Ebola ont été détectés, perturbent gravement l’accès humanitaire et les opérations de santé publique, précisément au moment où Ebola se propage rapidement dans des communautés touchées.

Le réseau des partenaires médicaux et humanitaires de PHR en RDC rapporte des bilans croissants liés à l’épidémie mais également à des ressources rares pour faire face à l’urgence. Un médecin dans une zone touchée par Ebola en RDC déclare à PHR que « … Cette épidémie survient à un moment où nous ne sommes plus vraiment en mesure de mener une surveillance épidémiologique adéquate en raison de la perturbation du financement de l’USAID. Pour poursuivre cette surveillance, nous sommes contraints de compter sur nos propres ressources personnelles, notamment l’achat de crédit téléphonique, le carburant et le paiement des frais de transport. C’est extrêmement difficile compte tenu du niveau actuel de besoin. »

Des professionnels de santé en RDC ont indiqué à PHR qu’ils avaient besoin d’un soutien pour la surveillance épidémiologique, de matériel pour assurer la gestion sécurisée des corps, y compris les sacs mortuaires, d’un accès aux laboratoires pour traiter rapidement les échantillons, ainsi que de fournitures de prévention et de contrôle des infections, notamment des masques, des combinaisons de protection, des visières et d’autres équipements de protection individuelle pour permettre aux professionnels de santé de prendre en charge les patients atteints de la maladie à virus Ebola en toute sécurité. Le même médecin a déclaré à PHR que « … sans soutien rapide, la surveillance, la confirmation de cas, la gestion sûre des corps et la protection des professionnels de santé risquent tous d’être gravement compromis. »

Les coupes budgétaires américaines dans le financement mondial de la santé ont contribué à l’urgence sanitaire mondiale provoqué par l’épidémie d’Ebola. Des décennies d’investissements américains avaient permis de construire les systèmes de surveillance des maladies, l’infrastructure des laboratoires, la main-d’œuvre formée, les réseaux de sensibilisation communautaire et les mécanismes de coordination d’urgence nécessaires pour détecter et contenir précocement les épidémies, avant qu’elles ne dégénèrent en crises régionales et mondiales. Mais ces systèmes sont désormais vidés de leur substance. Les coupes brutales de l’administration Trump dans le financement mondial de la santé américaine en janvier 2025 ont affaibli les efforts de santé publique à travers le monde, entraînant des impacts tels que des perturbations dans les programmes de prévention et de traitement du VIH et de la tuberculose, la suppression des services pour les survivant.e. de violences sexuelles liées aux conflits et la mise en cause de la surveillance des maladies critiques. Les coupes budgétaires américaines dégradent les capacités de réponse en santé publique dans l’Est de la RDC, à travers l’Afrique et à l’échelle mondiale, à un moment où les soins d’intervention rapide et une coordination internationale robuste sont urgemment nécessaires.

Les experts en santé publique ont exprimé leur inquiétude quant au fait que cette épidémie d’une souche rare d’Ebola soit probablement passée inaperçue pendant deux mois, permettant au virus de se propager davantage et perdant des opportunités cruciales de retracer, isoler et traiter les individus exposés ou infectés.

« L’épidémie d’Ebola en RDC est un autre exemple de l’échec de la stratégie « America First Global Health », a déclaré McHale. « Dans sa meilleure expression, le leadership américain en santé mondiale peut aider à identifier, traiter et prévenir les épidémies de maladies infectieuses avant qu’elles ne deviennent incontrôlables. Mais cette épidémie survient à un moment où les États-Unis ont fermé USAID, réduit les financements et les effectifs du CDC, réduit les ressources pour la réponse humanitaire en RDC, incluant la capacité de surveillance des maladies, et entravé la capacité des professionnels de santé sur le terrain à répondre à la crise émergente d’Ebola. »

Le récent rapport du PHR, « Investissements gaspillés, crise imminente », documente comment la réduction du soutien américain à la santé mondiale a démantelé les plateformes de recherche, les infrastructures de surveillance et les systèmes de santé de première ligne essentiels non seulement pour les programmes VIH et tuberculose, mais aussi pour répondre aux futures épidémies de maladies infectieuses mortelles. Une recherche de PHR (« Abandonnés dans la crise ») a documenté les premiers impacts des coupes d’aide américaines sur les services de santé en RDC.

« En raison des coupes budgétaires de l’administration Trump, nous ne disposons plus de la pleine coordination mondiale et de la capacité opérationnelle nécessaire pour suivre rapidement la transmission, surveiller la propagation transfrontalière, soutenir les cliniciens de première ligne et identifier et traiter rapidement les personnes susceptibles d’être exposées », a déclaré McHale. « Dans les régions touchées par les conflits de l’est de la RDC, où l’insécurité et le déplacement accélèrent la transmission des maladies et limitent l’accès aux soins, ces pertes sont particulièrement dangereuses et aggravent encore davantage la convergence des crises. La sécurité sanitaire mondiale dépend d’une coopération internationale durable, et non d’un repli. »

Alors que les dirigeants mondiaux se réunissent cette semaine à l’Assemblée mondiale de la santé à Genève, les gouvernements doivent promouvoir d’urgence une réponse à Ebola fondée sur les droits humains, ancrée dans la science, la transparence et le respect de la dignité humaine, tout en veillant à ce que les communautés touchées aient accès en temps utile à des soins et à des informations fondées sur des données probantes. Un soutien immédiat est nécessaire pour protéger les agents de santé de première ligne notamment par la fourniture d’équipements de protection individuelle adéquats ainsi que de fournitures de prévention et de contrôle des infections, car les professionnels de santé restent encore exposés à un risque élevé. Les gouvernements devraient augmenter d’urgence leur soutien à la surveillance épidémiologique, aux tests en laboratoire, à la recherche des cas contacts, aux soins cliniques de qualité, à l’engagement communautaire, ainsi qu’à des funérailles dignes et sûres, avec la fourniture de sacs mortuaires et d’autres fournitures essentielles pour la gestion sécurisée des personnes décédées, ainsi que d’équipements de protection individuelle essentiels pour les professionnels de santé. Un investissement soutenu dans les chaînes d’approvisionnement, la capacité de réponse locale et la recherche sur les diagnostics, traitements et vaccins spécifiques au virus de la souche Bundibugyo sont essentiels pour prévenir une propagation supplémentaire et protéger le droit à la santé.

Les États-Unis devraient également renforcer leur coordination avec l’OMS et décaisser intégralement les fonds mondiaux de santé alloués par le Congrès afin de soutenir une réponse efficace à la crise d’Ebola, notamment par des mesures urgentes visant à suivre et protéger les individus et communautés exposés, et renforcer les capacités de réponse en première ligne pour prévenir une nouvelle propagation du virus. Toutes les parties au conflit en RDC, y compris les forces d’occupation, doivent respecter les accords de cessez-le-feu existants et garantir un accès sûr et sans entrave pour les professionnels de santé et le personnel humanitaire afin de soutenir les populations des zones touchées par les violences. Cela devrait inclure la réouverture immédiate de l’aéroport international de Goma afin que les médicaments essentiels à la riposte, les fournitures médicales et l’aide humanitaire puissent atteindre les communautés à risque.

Physicians for Human Rights (PHR) is a New York-based advocacy organization that uses science and medicine to prevent mass atrocities and severe human rights violations. Learn more here.