ICE usó confinamiento solitario más de 14.000 veces desde 2018: Informe

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) usó el confinamiento solitario por lo menos 14.264 veces desde 2018 a 2023, según un nuevo informe expedido por expertos Médicos por Derechos Humanos (PHR), la Facultad de Derecho de Harvard (HLS), y la Facultad de Medicina de Harvard (HMS).

El informe, “Pesadilla sin fin”: Tortura y trato inhumano in confinamiento solitario en detencion de inmigrantes en E.E.U.U., documenta que las personas internadas en confinamiento solitario pasaron un asombrante promedio de 27 dias en aislamiento, superando el plazo de 15 dias que constituye tortura, como es actualmente definido por expertos de la Organizacion de las Naciones Unidas.

“Nuestra investigación illumina una luz en la ‘caja negra’ de confinamiento solitario en detención de inmigrantes, documentando lo excesivo, cruel, y arbitrario que ha sido el uso de confinamiento solitario – en algunos casos, incluso cumpliendo los criterios de tortura de la ONU,” dijo Phil Torrey, coautor del informe y profesor clínico adjunto de leyes en la Facultad de Derecho de Harvard.

“Las prácticas de confinamiento solitario de ICE infligen daños a la salud física y mental inaceptables que, en algunos casos, pueden durar de por vida. Muchos solicitantes de asilo y otros inmigrantes vienen a Estados Unidos buscando seguridad sólo para verse forzados en una celda claustrofóbica por semanas, meses o incluso años,” dijo Katherine Peeler, MD, coautora del informe, experta médica de PHR, y profesora adjunta de pediatría en la Facultad de Medicina de Harvard. “ICE debe poner fin a su uso del confinamiento solitario.”

El informe ha sido elaborado conjuntamente por Médicos por los Derechos Humanos (PHR), investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard (HMS), y facultad y estudiantes del Programa Clínico de Inmigracion y Refugiados de Harvard (HIRCP) en la Facultad de Derecho de Harvard. Es una de las investigaciones más expansivas hasta el día sobre el uso de confinamiento solitario en Estados Unidos.

El nuevo estudio se basa en documentos internos de ICE obtenidos tras seis años de solicitudes a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA) y litigios entablados por el HIRCP. Investigadores de HMS también realizaron entrevistas detalladas de 26 personas que estuvieron recluidos en régimen de aislamiento en centros de detención de ICE en los últimos años. El estudio es el primero en reportar datos sobre el confinamiento solitario en 125 centros de detención a través de los Estados Unidos desde septiembre de 2018 hasta septiembre de 2023, incluyendo las administraciones de Trump y Biden.

Las conclusiones principales son las siguientes:

Al menos 14.264 casos de confinamiento solitario por parte de ICE solo en los últimos cinco años (2018-2023) según registros internos de ICE — probablemente una subestimación debido a la infradeclaración y tergiversación de su uso de aislamiento.

según registros internos de ICE — probablemente una subestimación debido a la infradeclaración y tergiversación de su uso de aislamiento. Internamientos en régimen de aislamiento duraron en promedio 27 días , sobrepasando excesivamente el periodo de 15 dias que constituye tortura según las definición del Relator Especial de la ONU sobre la Tortura.

, sobrepasando excesivamente el periodo de 15 dias que constituye tortura según las definición del Relator Especial de la ONU sobre la Tortura. Casi la mitad de internamientos en confinamiento solitario documentados excedieron 15 días y una gran cantidad de ellos duraron mucho más. 682 casos de reclusión en aislamiento duraron por lo menos 90 días, mientras 42 duraron más de un año. Una persona en el Centro de Detención en Otay Mesa en California estuvo recluida en régimen de aislamiento por 759 días consecutivos.

y una gran cantidad de ellos duraron mucho más. Entre los 8.788 registros a lo largo de este periodo donde ICE reportó el estatus de salud mental de inmigrantes en confinamiento solitario, más de 40% de ellos tenían condiciones de salud mental documentados.

El número total de colocaciones en confinamiento solitario y el promedio de las estadías en 2023 parecen aumentar más que en años anteriores, sugiriendo un aumento reciente y continuo en el uso y duración de aislamiento en detención de ICE.

ICE usa el confinamiento solitario de manera arbitraria y punitiva , con registros de FOIA demostrando que inmigrantes fueron puestos en régimen de aislamiento por infracciones como, “usando profanidad” o un “beso consensual.”

y , con registros de FOIA demostrando que inmigrantes fueron puestos en régimen de aislamiento por infracciones como, “usando profanidad” o un “beso consensual.” Inmigrantes en detención reciben un cuidado médico inadecuado , y el confinamiento solitario crea tanto como agrava condiciones de salud física y mental.

, y el confinamiento solitario condiciones de salud física y mental. Los efectos perjudiciales del confinamiento solitario persisten más allá del periodo de aislamiento, a menudo resultando en incapacidades psicológicas y físicas duraderas.

más allá del periodo de aislamiento, a menudo resultando en La reclusión en régimen de aislamiento de ICE afecta de una manera desproporcionada a gente con vulnerabilidades, en particular, personas que se identifican como transgénero y a las que padecen de enfermedades de salud mentales y médicas.

“Estar en aislamiento, es un nivel totalmente diferente de jugar con tu mente. Para molestarte, lastimarte, ofenderte, hacerte sentir que eres menos que nada. Hasta tu propia biología cambia, como uno ve al mundo cambia…tu mente y tu cuerpo se quiebran en pedacitos,” dijo a investigadores un hombre de 50 años que estuvo en régimen de aislamiento en el Centro de Procesamiento de ICE del Noroeste en Washington.

ICE detiene actualmente más de 37.000 personas, entre ellos, residentes de EE.UU, gente solicitando asilo, y sobrevivientes de tráfico de seres humanos, tortura, y otros abusos de derechos humanos.

“El trato agonizantemente inhumano expuesto en este estudio es probablemente solo el inicio,” dijo Arevik Avedian, PhD, coautor del reporte, profesor de leyes, y director del Grupo de Investigación Empírico en la Facultad de Derecho de Harvard. “Como han demostrado investigaciones anteriores, ICE subdeclara y tergiversa su uso de aislamiento. Es probable que las cifras en nuestro estudio sean una estimación mínima del número y duración de internamientos en confinamiento solitario. Es probable que la situación en las instalaciones de ICE en todo el país sea mucho peor de lo que nuestros datos demuestran.”

El informe resalta como ICE viola consistentemente sus propias pólizas, guías, y directrices sobre el confinamiento solitario. Un análisis jurídico detallado también muestra como ICE no cumple las normas y leyes estadounidenses e internacionales.

“El Presidente Biden se comprometió poner fin al uso de confinamiento solitario durante su campaña de 2020 — pero el uso egregio del régimen de aislamiento se está aumentando en centros de detención supervisados por funcionarios de Biden,” dijo Tessa Wilson, coautor del reporte y oficial superior de programas del Programa de Asilo en PHR. “A pesar de años de denuncias, investigaciones de supervisión, y activismo valiente por parte de personas afectadas y defensores, nuestro informe deja claro que no ha habido ningún progreso o reforma significante en la última década. La Casa Blanca y el Congreso deben actuar ahora para proteger la salud y los derechos de aquellos en su custodia y terminar con esta práctica bárbara para siempre.”Los datos de la FOIA en los que se basa este informe se pueden encontrar en acceso abierto en Harvard Dataverse.

Physicians for Human Rights (PHR) is a New York-based advocacy organization that uses science and medicine to prevent mass atrocities and severe human rights violations. Learn more here.